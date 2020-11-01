Ереван, , 15:02 — REGNUM Министерство обороны Армении сегодня, 1 ноября, сообщило, что подразделения армии обороны Нагорного Карабаха смогли пленить ещё одного террориста — наёмника из Сирии, который воевал на стороне азербайджанских войск.

Пленный наемник из Сирии Юсуф Алаабет аль-Хаджи Цитата из видео. nkrmil.am

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

В Минобороны Армении сообщили, что пленный — Юсуф Алаабет аль-Хаджи 1988 года рождения. Женат, имеет пятерых детей. На допросе боевик заявил, что за участие в войне в Нагорном Карабахе против «кафиров» (неверных) ему обещали $2000 в месяц, а также ещё $100 за каждую отрезанную голову «кафира».

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у Еревана есть «полноценные доказательства» того, что Турция вербует в Сирии боевиков и отправляет их в Азербайджан воевать против Нагорного Карабаха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, армянские власти утверждают, что на стороне армии Азербайджана в Нагорном Карабахе сражаются боевики с Ближнего Востока.