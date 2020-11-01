Тбилиси, , 08:11 — REGNUM Второй тур парламентских выборов состоится в столице Грузии, городе Тбилиси. Об этом 1 ноября свидетельствуют предварительные данные ЦИК.

Ни один из кандидатов в одномандатных округах Тбилиси не набрал более 50% голосов избирателей. При этом в большинстве округов лидерами стали представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». В остальных 12 одномандатных округах по стране в четырёх потребуется провести второй тур, в остальных уверенную победу одержали кандидата от правящей партии.

Кроме того, по результатам обработки голосов с 58,54% участков, за партию «Грузинская мечта» отдали свои голоса 49,32% избирателей. На втором месте находится оппозиционный блок «Сила в единстве», — 25,94% голосов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве оппозиционных партий в Грузии выйти на акцию протеста в Тбилиси.

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