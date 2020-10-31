Лондон, , 23:10 — REGNUM Из-за роста числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Великобритании будет введен общенациональный карантин с 5 ноября по 2 декабря. Об этом заявил 31 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции.

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По его словам, чтобы остановить вторую волную пандемии в стране временно будут закрыты организации сферы гостеприимства и развлечений, рестораны, пабы и непродовольственные магазины.

При этом Джонсон добавил, что на заведения, сотрудники которых продают товары первой необходимости, данные правила не распространяются. Продажа еды будет осуществляться навынос, служба доставка также будет работать.

По его словам, жителям страны выходить из дома можно будет для посещения учебного заведения, продуктового магазина или места работы.

Как передавало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Великобритании было выявлено более 21,9 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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