Москва, , 23:23 — REGNUM Заявление помощника главы Белого дома по национальной безопасности Роберта О’Брайена о том, что власти США прорабатывают вопрос размещения в Нагорном Карабахе миротворческих сил из стран Скандинавии, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё отношение 31 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»А скандинавы в курсе? Лучше разместить там французских, чтобы Реджепа Эрдогана обрадовать и страховые компании, работающие с минобороны Франции разорить», — считает пользователь МИГ.

Многие комментаторы пришли к выводу, что никаких миротворцев в Нагорном Карабахе не будет, потому что на это не согласится Армения. Пользователи отметили, что ввод миротворцев может произойти только по воле двух сторон конфликта.

«Чтобы ввести миротворцев нужно согласие двух сторон. Вряд ли Армения согласится на скандинавов у себя на границе с Азербайджаном», — думает Леонид П.

Другие считают, что Нагорный Карабах является регионом, который находится в сфере исключительных интересов Российской Федерации. По их мнению, никого туда пускать кроме России нельзя.

«Скандинавов там ещё не хватало. Им вообще чихать на Армению и Азербайджан. Это сфера Российской Федерации и никого другого там быть не должно!» — поделился мнением Тигран П.

Отдельные комментаторы указали на то, что намерение США происходит якобы на фоне нерешительной политики России в Карабахском конфликте. Но пользователи выразили надежду, что Российская Федерация всё же скажет своё слово и отстоит свои интересы в регионе.

«Да, я так и говорил, что нерешительность России может привести к тому что ее место займет Америка и поставить свою базу в Арцах, а потом Пашинян и его команда скажет, что база в Гюмри уже не нужна. И так американцы ещё ближе станут к границам России. Но я желаю России не потерять свое влияние на Кавказе», — написал Владимир М.

Напомним, 31 октября помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил о том, что власти США прорабатывают вопрос размещения в Нагорном Карабахе миротворческих сил из стран Скандинавии.