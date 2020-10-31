Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден хочет закрыть всю страну на карантин, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Джо Байден закроет на карантин всю страну. Байден сделает из вас узников в своем собственном доме и узниками в своей стране. План Байдена убьет американскую мечту. Так что берите своих друзей, семью, соседей, ВЫХОДИТЕ И ГОЛОСУЙТЕ!», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп призвал своих сотрудников лично приходить на избирательные участки и голосовать. По его словам, это необходимо, чтобы у избирателей не украли их голоса.

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