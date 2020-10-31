Ереван, , 01:18 — REGNUM Защитник прав человека Армении Арман Татоян заявил, что Вооружённые силы Азербайджана применили фосфорсодержащее оружие в лесах Нагорного Карабаха. На своей странице в Facebook он опубликовал видео с комментарием.

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https://www.facebook.com/100017676420633/videos/742599926339215/

"Это оружие массового уничтожения в настоящее время используется вооруженными силами Азербайджана против окружающей среды, а также против мирных жителей. Его применение в таких условиях находится под очевидным запретом международного права», — написал омбудсмен.

Татоян добавил, что удары наносятся по лесам в связи с тем, что ночью там скрываются мирные жители, уходя от нападений азербайджанской армии из населённых пунктов.

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