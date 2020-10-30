Бишкек, , 16:58 — REGNUM Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на пост президента Киргизии. Об этом сегодня, 30 октября, сообщила пресс-служба центризбиркома.

В ведомстве отмечают, что первым в ЦИК подал документы экс-спикер парламента республики, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, который идет на досрочные президентские выборы как самовыдвиженец.

Внеочередные выборы президента Киргизии назначены на 10 января 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что с 1995 по 2005 годы Адахан Мадумаров трижды избирался в парламент Киргизии. В 2005 году исполнял обязанности вице-премьер-министра. В 2007 году был назначен спикером законодательного собрания страны, а в конце мая 2008 года ушел в отставку из-за «Капового скандала». С 2008 по 2009 годы занимал пост секретаря Совета безопасности Киргизии.

Отметим, что во время предыдущих президентских выборов, состоявшихся в 2011 году, Мадумаров занял третье место — его кандидатуру поддержали чуть больше 6,5% избирателей. А победителем стал Сооронбай Жээнбеков, за которого проголосовали более 54,7% пришедших на выборы киргизстанцев.

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