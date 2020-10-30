Куала-Лумпур, , 17:42 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал социальные сети Twitter и Facebook за то, что они удалили его замечания о праве «мусульман убивать миллионы французов». Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Le Figaro.

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"В ходе своей истории Франция убила миллионы людей. Многие из них исповедовали ислам. Мусульмане имеют право злиться и убивать миллионы французов, чтобы отомстить тем за кровопролитие в прошлом», — заявил Мохамад.

Позднее он пояснил, что его комментарий был неверно истолкован, и добавил, что Facebook и Twitter «должны были мне, по меньшей мере, позволить объяснить и защитить мою позицию».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек.

После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны.

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