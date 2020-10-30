Монровия, , 12:18 — REGNUM Президент Либерии Джордж Веа не будет баллотироваться на третий срок. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление главы администрации президента Веа.

«Нехорошо одному человеку быть президентом в течение долгого времени… Президент не думает о третьем сроке», — сказал Натаниэль Макгилл журналистам в столице страны, Монровии.

Веа был избран на президентский пост в 2018 году.

По информации журналистов, в настоящее время в западноафриканской стране готовятся к конституционному референдуму. На референдум будет вынесено предложение сократить количество лет президентского срока с шести до пяти.

Оппозиция ранее выдвигала предположения, что конституционные изменения позволят президенту Веа продлить свой срок нахождения у власти, как это делают и другие лидеры стран Африки.