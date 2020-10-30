Москва, , 10:53 — REGNUM Власти США сами себе вредят, отказываясь от сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Об этом 30 октября заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что в 2018—2019 годах России и США удалось провести два продуктивных раунда переговоров в Вене. Остановка переговоров под надуманным предлогом — это одностороннее решение американской стороны, сказал замминистра.

Сыромолотов считает, что решение Вашингтона не учитывает современные требования в сфере безопасности и принято в угоду антироссийским настроениям в элите США. Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран могло бы быть полезным для обеих сторон.

Замминистра добавил, что стороны продолжают сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. Кроме того, Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов продолжать сотрудничество. «Пока это только слова», — сказал Сыромолотов.

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