Мухеза, , 10:20 — REGNUM Танзанийский музыкант Хамис Мвинджума, известный под псевдонимом Mwana FA, стал новым депутатом парламента от избирательного округа Мухеза. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Музыкант был кандидатом от правящей «Революционной партии» (ССМ) и набрал 47 578 голосов. Его оппонент Йосефер Комба из оппозиционной партии «За демократию и прогресс» (CHADEMA) получил 12 034 голоса.

Другой музыкант Джозеф Хауле, известный как Profesa Jay, потерял свое место в избирательном округе Микуми.

Хауле был кандидатом от оппозиции и получил 17 375 голосов, в то время как Денис Лазаро из ССМ победил с 31 411 голосами.

По информации репортеров, в оппозиционной партии CHADEMA, а также в посольстве США в Танзании выразили обеспокоенность по поводу достоверности предварительных результатов, по которым кандидаты от ССМ одержали победу с большим отрывом в большинстве избирательных округов.

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