Варшава, , 09:46 — REGNUM В пятницу, 30 октября, протестующие против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов жители Польши съедутся в Варшаву на большой общенациональный марш. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Ассоциация женских забастовок объявила, что собрания активистов начнутся в трех местах польской столицы, в том числе под администрацией премьер-министра. Кроме того, организация призвала участников акций, запланированных на 30 октября, не подписывать протоколы в случае задержаний.

Протестующие со всей Польши намерены заблокировать столицу, перекрыв все важные дороги как в городе, так и связывающие Варшаву с другими регионам. По словам организаторов, «можно ожидать провокаций, поскольку в последние дни стало очевидным, что они могут быть».

Говоря о плане на следующие дни, в забастовочной ассоциации было объявлено, что в понедельник запланированы также блокировки дорог города, а 4 ноября во многих городах пройдет «цепи солидарности» — демонстрации в поддержку организаторов акций протеста и бастующих.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики. В ряде случаев демонстрации сопровождались стычками, а также беспорядками.