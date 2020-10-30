Брюссель, , 08:59 — REGNUM Больницы в странах Евросоюза больше не способны справляться с наплывом заболевших коронавирусной инфекцией, заявил 30 октября глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Брюсселе.

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«Вторая волна пандемии подвергла серьезным испытаниям всю Европу, наши больницы и весь сектор здравоохранения вновь подвергается перегрузке», — сказал он.

Еврокомиссия установила, что сегодняшние показатели выявляемости заразившихся коронавирусом в несколько раз превышают пиковые значения весны 2020 года.

По словам Мишеля, лидеры ЕС признали серьезность второй волны пандемии COVID-19 и объявили о неизбежности новых и продолжительных санитарных мер. К таковым, кроме вводимых карантинных ограничений, он отнёс общую стратегию вакцинации, которую договорились выработать на саммите, а также противодействие фейкам, связанным с вакцинацией.

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