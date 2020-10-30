Джакарта, , 08:04 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что до сих пор ни один гражданин Индонезии не пострадал в результате нападения на церковь в Ницце (Франция), сообщает CNN Indonesia.

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"До сих пор нет информации об индонезийских жертвах нападения», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Посольство Индонезии во Франции и генеральное консульство Индонезии в Марселе немедленно согласовали действия с местными официальными лицами, когда произошло нападение в церкви в Ницце. Координация также осуществлялась с индонезийской студенческой ассоциацией.

По данным министерства иностранных дел, в настоящее время во Франции проживают 4023 гражданина Индонезии. Лишь небольшая часть, а именно 25 человек, проживает в Ницце.

Напомним, ранее было совершено нападение на церковь в Ницце. Погибли три человека. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал это происшествие «нападением исламского фашизма». Нападение произошло в разгар полемики о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не запретил изданию Charlie Hebdo публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.

Позиция Макрона вызвала критику со стороны руководителей ряда государств, особенно исламских стран Ближнего Востока и Северной Африки.

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