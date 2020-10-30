Ереван, , 06:16 — REGNUM Оптимальным решением конфликта в Нагорном Карабахе мог бы стать ввод российских миротворцев, заявил 29 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете The Daily Telegraph.

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«Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта», — сказал он.

Главной проблемой в этом вопросе премьер-министр Армении назвал необходимость получения одобрения «всеми сторонами конфликта» размещения миротворческих сил из России.

Пашинян отметил также, что страны Евросоюза могли бы предпринимать больше усилий для прекращения войны в Нагорном Карабахе, в частности, добиться прекращения поддержки Азербайджана Турцией.

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