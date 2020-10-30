Берлин, , 05:52 — REGNUM Решение продлить еще на 15 месяцев участие вооруженных сил Германии в операции западной коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке утвердили депутаты бундестага, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Военнослужащие ФРГ пробудят на иракской территории по крайней мере до 31 января 2022 года. За этот шаг проголосовал 431 депутат, а против — 209. Еще шестеро законодателей воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября госсекретарь США Майк Помпео призвал продолжить борьбу с силами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

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