Рим, , 22:53 — REGNUM Исламисты объявили войну Франции и всей Европе, написала на своей странице в Twitter в четверг, 29 октября, лидер «Братьев Италии», лидер группы «Консерваторы и реформисты» Европарламента Джорджа Мелони.

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Тот, кто отрицает факт ведения такой войны, — враг Европы, считает Мелони.

В день терактов во Франции лидер итальянской партии выразила «близость и поддержку» народу соседней страны.