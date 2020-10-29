Москва, , 21:21 — REGNUM В провозглашенных правительством национальных целях нет ответа на вопрос о том, для чего живёт наш народ и для чего существует наша страна, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 29 октября, комментируя итоги совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Как сообщалось ранее, Путин в ходе заседания заявил, что работа «развернута достаточно эффективно и движется широким фронтом», следует приложить «максимальные усилия к достойной реализации» национальных целей.

«Мне уже приходилось говорить о провозглашённых руководством нашей страны национальных целях: они не очень вдохновляют. Сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики и открытие новых возможностей для самореализации граждан, внедрение цифровых технологий — всё какое-то нейтральное, усреднённое, лишённое привязки именно к России. Кстати говоря, сторонники развития нашей страны в рамках западного проекта провозглашают то же самое. По их версии, нынешний курс России на суверенизацию всему этому мешает.

Добавлю, что во всём этом нет ответа на вопрос, для чего живёт наш народ и для чего в этом мире существует наша страна. Хотелось бы из национальных целей узнать, что всё-таки будет с нашей культурой и образованием, сохраним ли мы нашу уникальную цивилизацию…

Тем не менее известные цели провозглашены и должны быть достигнуты. Конечно, единый план их достижения полезен. Надеюсь, что по мере достижения тех или иных ориентиров этого плана наша страна, наше общество, наши руководители будут крепчать, глубже смотреть на проблематику развития России и в план будут вноситься соответствующие коррективы», — отметим Михаил Демурин.