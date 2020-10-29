Нью-Йорк, США, , 19:47 — REGNUM Убийство в Ницце, совершённое исламистом сегодня, 29 октября, является омерзительным преступлением, сообщил журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик «Генсек резко осуждает отвратительную атаку, которая произошла сегодня в базилике Нотр-Дам в Ницце, в результате которой погибли несколько человек».

Руководство ООН выразило соболезнования семьям погибших. Гутерреш выразил «солидарность ООН с правительством и народом Франции».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, три человека, включая священника, погибли в Ницце утром 29 октября от рук исламиста, ещё шесть человек ранены. Это нападение стало продолжением исламистской реакции на действия властей Франции в отношении мусульман.

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