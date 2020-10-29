Лион, Франция, , 17:42 — REGNUM Во французском городе Лилль полиция арестовала мужчину, одетого в мусульманскую одежду и вооруженного ножом. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Le Figaro.

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Мужчина 1994 года рождения, известный правоохранительным органам как «индивид, склонный к радикальному исламизму», был арестован во 2 округе города Лилль. Стоя на трамвайной остановке, человек, одетый в джелабу, размахивал ножом и выкрикивал угрозы.

Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина.

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