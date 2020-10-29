Москва, , 15:24 — REGNUM Россия будет активно помогать другим странам с производством вакцин от коронавируса. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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«Мы не просто не отказываемся, но с удовольствием будем и уже работаем на внешних рынках. Экспертами этот рынок, международный рынок оценивается примерно в 100 млрд долларов в год. И здесь мы готовы пойти по вот какому пути: мы готовы и обеспечить продажу интеллектуальной собственности, и, что самое главное, готовы пойти на то, чтобы производить эти вакцины на производственных площадках наших зарубежных партнёров», — заявил Путин.

«У них это оборудование есть. И не в ущерб — хочу это подчеркнуть — вакцинации в самой России, поскольку мы ещё должны приобрести и создать это оборудование, мы готовы работать с нашими инопартнёрами», — указал президент.

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