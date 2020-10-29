Екатеринбург, , 16:06 — REGNUM Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов ушёл на больничный. Об этом сообщил источник ИА REGNUM в региональном министерстве.

Согласно приказу министра (скан документа имеется в распоряжении ИА REGNUM), исполнять обязанности Биктуганова на период временной нетрудоспособности» будут два его заместителя — Нина Журавлёва (с 28 на 29 октября 2020 года, 31 октября) и Юрий Зеленов (30 октября). Причина ухода на больничный в приказе не уточняется.

В свердловском оперштабе по борьбе с COVID-19 не стали комментировать состояние чиновника. «Этот вопрос на рассмотрение не принимается», — сообщили в структуре корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Уральскому федеральному университету согласовали переход на дистанционный режим обучения.

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