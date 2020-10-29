Джакарта, , 14:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая одной из самых больших угроз свободе вероисповедания в будущем на форуме молодежного движения Ансор в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Майк Помпео призвал всех религиозных лидеров продолжать защищать права человека с точки зрения свободы вероисповедания. Помпео подчеркнул, что самая большая угроза религиозной свободе исходит от Коммунистической партии Китая.

Госсекретарь США заявил, что Коммунистическая партия Китая хочет убедить мир в том, что жестокие действия, совершенные против уйгурских мусульман в Синьцзяне, являются мерами по борьбе с терроризмом и сокращением бедности.

По его словам, многие должностные лица Коммунистической партии Китая пытались убедить Индонезию отвернуться от жестокого инцидента. Представители Коммунистической партии Китая сильно исказили повествование, показав, что жизнь уйгуров более современная и зажиточная.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США высоко оценил роль Индонезии в становлении мирного процесса в Афганистане.

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