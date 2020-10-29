Москва, , 14:21 — REGNUM Отсрочка по налогам и страховым взносам для бизнеса в наиболее пострадавших от эпидемии отраслях должна быть продлена. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».

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"Для тех малых и средних компаний, которые работают в пострадавших отраслях, предоставлены отсрочки по налогам и страховым взносам за первый квартал текущего года. Предусмотрена продолжительность такой отсрочки до полугода», — заявил Путин.

Однако не все компании пострадавших отраслей имели объективную возможность восстановить прежнее положение, отметил президент.

Прежде всего, это сфера общественного питания и других услуг.

«Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам ещё на три месяца», — предложил он.

Также уже принято решение продлить на 2021 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса, напомнил президент.