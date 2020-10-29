Ереван, , 12:22 — REGNUM Бомбардировка города Мартакерт, который расположен на севере Нагорного Карабаха, произведена со стороны ВВС Азербайджана. Об этом 29 октября сообщает Единый информационный центр при правительстве Армении.

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«Противник применил военную авиацию, разбомбив город Мартакерт», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого в городе есть разрушения и уточняется, что в результате бомбовых ударов никто из мирного населения не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в армии обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщили, что в настоящее время три города в Нагорном Карбахе — Степанакерт, Шуша и Мартакерт — подвергаются ракетному обстрелу со стороны ВС Азербайджана.