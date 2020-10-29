Москва, 29 октября 2020, 11:52 — REGNUM Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, запланированная в Женеве, перенесена на пятницу 30 октября, сообщает РИА Новости.
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Главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов должны были встретиться совместно с Минской группой ОБСЕ 29 октября.
Ранее на сопредседатели Минской группы ОБСЕ объявили о встрече глав МИД Армении и Азербайджана. Стороны планируют обсудить достижение мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.