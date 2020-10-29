Лагос, Нигерия, , 11:32 — REGNUM Правительство штата Лагос призвало вооруженные силы Нигерии восстановить спокойствие на улицах деловой столицы страны после акций протеста против «жестокости полиции». Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на военные источники.

По информации источников, запрос на «восстановление порядка» был сделан после того, как губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу ввел 24-часовой комендантский час 20 октября.

Напомним, что губернатор на прошлой неделе обвинил «неподконтрольные ему силы» в стрельбе по протестующим. Позже он заявил, что из записей камер видеонаблюдения стало известно, что огонь в районе Лекки открыли люди в военной форме. По данным Amnesty International, по меньшей мере 12 человек были убиты в результате двух инцидентов в Лагосе в тот день.

В армии продолжают отрицать свою причастность к стрельбе, подчеркивая, что в утверждениях правозащитников о том, что солдаты открыли огонь по гражданским лицам, «нет ни капли правды».

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