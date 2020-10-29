Джакарта, , 08:59 — REGNUM Вопрос о ситуации в Палестине стал одной из тем, поднятых министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди во время встречи с государственным секретарем США Майком Помпео, сообщает Sindonews.

«Мы обсуждали палестинский вопрос. Я упомянула, что этот вопрос близок сердцам индонезийцев. Я повторяю позицию Индонезии по этому вопросу, включая принцип сосуществования двух государств», — заявила глава МИД Индонезии в ходе совместного заявления для прессы.

Стороны также договорились укреплять стратегическое партнерство двух стран, общие ценности и интересы, уважая существующие различия.

«Мы договорились расширить сотрудничество в секторе здравоохранения. Я благодарна правительству США за сотрудничество с Индонезией во время пандемии, в том числе за предоставление 1000 аппаратов ИВЛ. Я также подтверждаю важность повышения устойчивости здоровья на национальном и региональном уровнях, поскольку США могут сыграть важную роль в поддержке этих усилий», — отметила Ретно Марсуди.

Ретно Марсуди и Майк Помпео также договорились развивать экономическое сотрудничество, в частности, для укрепления глобальных цепочек поставок и ускорения восстановления экономики.

«Я призываю американские компании вкладывать больше средств в Индонезию, в том числе в проекты на отдаленных островах Индонезии, таких как остров Натуна», — добавила Ретно Марсуди.

Индонезия согласна углубить взаимопонимание между двумя странами. В этом случае глава МИД Индонезии призвала завершить подписание меморандума о взаимопонимании в области образования.

«Мы ценим лидерство США в установлении мира в Афганистане, и Индонезия готова внести больший вклад, особенно по вопросам, связанным с расширением прав и возможностей женщин», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что поддерживает суверенитет Индонезии вблизи острова Натуна в Южно-Китайском море.

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