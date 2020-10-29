Москва, , 05:29 — REGNUM «Историческая память» о Второй мировой войне в Польше, Прибалтике и на Украине — это прославление оккупантов и нацистских коллаборационистов, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Сегодняшняя культура памяти на Украине — это героизация коллаборационистов, которые сотрудничали с СС. Это первое. Второе, на самом деле, те люди, которые погибли в Белоруссии и на Украине во время оккупации, не все были украинцами и белорусами… А что такое культура памяти в войне в Польше? Это пакт Молотова-Риббентропа и все, что вокруг этого выстраивается, и больше ничего», — заявил Михеев.

По его словам, когда Бундестаг в Германии принимает какие-то заявления с правильными словами о том, что нужно сохранять культуру памяти о Второй мировой войне и так далее, нужно разобраться и с тем, какая культура памяти в Прибалтике, где напрямую прославляют легионы СС. А Германия делает вид, что этого не замечает.

Напомним, что германский Бундестаг принял резолюцию памяти жертв Второй мировой войне, где акцент сделан на польской, украинской и белорусской «культурах памяти», в то время как о российской в ней нет ни слова, что было отмечено и МИД России.

Михеев также подчеркнул, что все подобные кульбиты Германии с «избирательностью» памяти связаны с тем, что на Западе пытаются приравнять нацистскую германию и СССР, что противоречит даже базовым фактам.

«Нигде и никогда советское руководство подобных указаний в отношение этнических чисток не давало. Более того, за это расстреливали, за это была специальная санкция и таких приказах о наказание за это огромное количество. Это принципиальнейшая разница», — заявил Михеев.