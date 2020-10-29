Берлин, , 04:15 — REGNUM Глава МИД Германии Хайко Маас 28 октября в ходе конференции на тему «Молодежь, миграция и демографические проблемы Западных Балкан» заявил, что «в Евросоюзе нет места государствам, которые отрицают военные преступления, и не только».

В этом году отмечается 25 лет с дня заключения Дейтонских соглашений. Но даже сегодня страна (Босния и Герцеговина — ИА REGNUM) остается политически разделенной по линиям этнического расселения.

Хайко Маас В стране, которая стремится к вступлению в Евросоюз, просто нет места агитации, имеющей националистическую природу, отрицанию военных преступлений или прославлению военных преступников.

Данные слова звучат как предупреждение Сербии и Косово. В Сербии до сих пор неохотно говорят о преступлениях в отношении албанского населения, в то время как в Косово бывшие лидеры УЧК (алб. Армия освобождения Косово) составляют большую часть руководства. Так, президент Косово Хашим Тачи обвиняется в военных преступлениях, пытках и устранении политических противников. Однако в Косово публичное упоминание о преступлениях бойцов УЧК против сербов является табу, что едва не нашло подтверждение в законе «О ценностях борьбы УЧК» — внесение данного законопроекта на рассмотрение парламента Косово встретило критику не только в Евросоюзе, но даже в США.

Напомним, именно Евросоюз стал инициатором создания Специального трибунала по Косово в Гааге.

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