Подгорица, , 00:34 — REGNUM Парламент играет жизненно важную роль в установлении всеобъемлющего политического диалога, который обеспечивает уважение к многообразию мнений, отметила 28 октября постоянный представитель ЮНИСЕФ в Черногории Даниэла Гаспарикова на встрече с председателем парламента Черногории Алексой Бечичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Я считаю, что парламент играет особую роль в проведении будущих демократических реформ в стране путем привлечения широкого круга правительственных и неправительственных организаций и решения проблем уязвимых групп населения», — заявила Гаспарикова.

Бечич подчеркнул, что Черногория по-прежнему привержена основополагающим ценностям Организации Объединенных Наций, утверждению принципов многосторонности, открытому сотрудничеству и укреплению партнерства с организациями под эгидой ООН.