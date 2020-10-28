Белград, , 23:04 — REGNUM На пресс-конференции 28 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что он ни в коем случае не вмешивался в формирование правительства Черногории и не беспокоится об обвинениях в свой адрес. Он также добавил, что его гораздо больше беспокоит тот факт, что в Черногории совершаются попытки игнорирования избирательной воли граждан.

На вопрос о его мнении по поводу обвинений во вмешательстве в процесс формирования правительства Черногории, он ответил, что его всегда воспринимают в качестве «дежурного виновника» всего, что творится как в Сербии, так и в регионе.

«Мне все равно. Мы хотим хороших отношений с Черногорией. Я надеюсь и верю, что нам удастся их сохранить», — подчеркнул Вучич.

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