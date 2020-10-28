Ереван, , 22:27 — REGNUM Войска Азербайджана пытались наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах, заявил 28 октября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, атаки были предприняты в направлении с юга на север в направлении города Бердзор, но были отбиты.

«Противнику не удалось продвинуться с юга на север в сторону Бердзора, все атаки отбиты. Армянским подразделениям удалось улучшить свои позиции на этом направлении», — сказал Ованнисян.

«Сейчас ведутся медленные очаговые бои в различных направлениях. Нелегко сразу нейтрализовать поток диверсионных групп противника, особенно, в горно-лесистой местности, процесс идет медленно, но уверенно, в отдельных местах ведется близкий бой», — добавил представитель минобороны Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, из района города Бердзор азербайджанские войска смогут держать под обстрелом Лачинский коридор — единственную транспортную артерию, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией.

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