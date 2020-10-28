Ереван, , 21:58 — REGNUM Армения и Арцах борются с террористами, которых Турция, напротив, принимает и «импортирует», заявила 28 октября пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

В Ереване подчеркивают, что Анкара уже не может скрывать систематическую переброску на Южный Кавказ террористов-джихадистов, поэтому позволяет себе фальшивки и провокации чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение.

«Утверждения Минобороны Турции о том, что якобы Армении и Арцаху помогают иностранные наемники, показывают бесчестную сущность турецкого военно-политического руководства», — указано в комментарии МИД Армении.

Армянская сторона выступает за немедленный вывод боевиков террористических организаций с Южного Кавказа и отказа Турции от политики дестабилизации всего региона.

«Решительно осуждаем совместные старания спонсирующих терроризм Турции и Азербайджана по превращению в очаги международного терроризма и по распространению этой «чумы» по региону, противодействие чему требует тесного сотрудничества всех сил, заинтересованных в региональной безопасности», — заявила Нагдалян.

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