Нью-Йорк, США, , 20:57 — REGNUM Продолжение боевых действий в Нагорном Карабахе неприемлемо, они должны быть незамедлительно прекращены, заявил 28 октября на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы строго осуждаем все удары по населенным пунктам, затронутым военным конфликтом, включая удары по городу Барда, в результате которых, как сообщается, погибли и были ранены люди», — сказал Дюжаррик.

По его словам, ООН также осуждает обстрелы Степанакерта и других населенных пунктов Нагорного Карабаха.

«Таким ударам не может быть никакого оправдания. Мы еще раз повторяем призыв генерального секретаря ко всем сторонам — немедленно начать соблюдать гуманитарное прекращение огня, о котором они договорились ранее, и полностью выполнять свои обязательства по защите мирного населения и гражданской инфраструктуры», — добавил представитель генсека ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны трижды договаривались о перемирии, но оно всякий раз срывалось, едва начавшись.

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