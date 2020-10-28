Ереван, , 20:40 — REGNUM В Ереване опровергают недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о потерях армянской стороны, понесенных с 27 сентября в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил 28 октября представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

«Информация азербайджанской стороны о наших потерях ложная», — написал Арцрун Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в интервью «Интерфаксу» Алиев заявил, что потери армянской стороны в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября составляют около пяти тыс. человек убитыми и в три раза больше ранеными.

Стоит отметить, что армянская сторона ежедневно публикует списки погибших, в то время как Азербайджан такие данные засекретил.

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