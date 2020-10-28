Страсбург, Франция, , 16:22 — REGNUM Совет Европы 28 октября опубликовал отчет о верховенстве закона в работе полиции в Польше. В документе обращается внимание на ряд проблем, в частности, на злоупотребление силой со стороны сотрудников полиции. Об этом передает Dziennik.

Документ был оформлен после визита экспертов Совета Европы в Польшу, который состоялся в сентябре 2019 года. Посещение республики носило плановый характер, не выходило за рамки расписания Комитета по предупреждению пыток, представители которого регулярно посещают страны, входящие в Совет Европы.

Авторы отчета основывают свои выводы о проблемах в поведении польской полиции на интервью с заключенными во время визита экспертов. Хотя в отчете подчеркивается, что большинство опрошенных считают поведение полицейских надлежащим, было много жалоб на то, что сотрудники полиции применяли чрезмерную силу во время ареста или во время допроса.

Еще одной проблемой в Польше является чрезмерная изоляция заключенных от внешнего мира. Как подчеркивают эксперты Совета Европы, несмотря на изменения в законе, практика остается прежней. Лицо, заключенное под стражу, в течение первого месяца не может воспользоваться правом на посещение близких людей или на звонок по телефону. В этом контексте имеются проблемы и с доступом адвокатов к арестованным.

«Мы пришли к выводу, что в дальнейшем необходимо будет снова совершить визит, так как мы не увидели прогресса в реализации наших предыдущих рекомендаций. Вторая причина, по которой мы скоро вернемся в Польшу, это необходимость встретиться с властью на политическом уровне», — заявил председатель комитета по предупреждению пыток Совета Европы Николай Гнатовский.