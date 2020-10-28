Джакарта, , 14:44 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил сожаление по поводу того, что огромный потенциал халяль-индустрии не был полностью использован, сообщает Kompas.

«В нашей стране есть много превосходных халяльных продуктов питания, а также моды. Что касается моды, у нас даже есть стремление стать крупнейшим центром мусульманской моды в мире», — заявил президент Индонезии.

«К сожалению, огромный потенциал халяль-индустрии не используется должным образом», — продолжил глава государства.

Президент заявил, что исламская экономика и финансы пользуются спросом не только в странах с большинством мусульманского населения. Ряд стран, таких как Япония, Таиланд и США, также заинтересованы в использовании возможностей исламского экономического рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Сингапура провели двустороннюю встречу для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

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