Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Выступление госсекретаря США Майка Помпео перед собравшимися на саммите «Троеморье» содержало не только обычные приветствия и благопожелания. В какой форме Помпео донес до восточноевропейцев желание США получить их деньги, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Атомная электростанция Иван Шилов © ИА REGNUM

Взяв быка за рога, Помпео прямо задал вопрос, когда же восточноевропейцы (а проект «Троеморье» включает 12 стран от Австрии до Эстонии) начнут вкладывать свои финансы в то, что пока остается по большей части словесными уверениями в готовности поддержать друг друга. Госсекретарь США не поленился указать и способ, которым «троеморцы» смогут потратить деньги наилучшим для себя и, что неудивительно, для США способом. Этим предложением оказался план постройки в Восточной Европе большого количества американских атомных электростанций.

Возможно, в этом предложении главным стало то, что даже совместными усилиями США и их единомышленников в Европе, так и не удалось остановить российский проект «Северный поток — 2» и Вашингтону пришлось атаковать энергетику ЕС с атомного фланга. А может быть есть и дополнительные причины? Читайте статью Станислава Стремидловского «США увидели в «Троеморье» возможность навязать Европе свои АЭС».