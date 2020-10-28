Москва, , 14:26 — REGNUM Заявление департамента коммуникаций администрации президента Турции о том, что Анкара предпримет дипломатические и юридические шаги в связи с публикацией карикатуры на турецкого лидера Тайипа Эрдогана во французском журнале Charlie Hebdo, вызвало споры среди пользователей сети. Граждане оставили комментарии 28 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«За всеми скандалами забыли главное. Никто не имеет право обезглавливать человека, ни за какие карикатуры. На христианство тоже были и выставки и др. нехорошие вещи, но никто за это никого не убивал, да еще таким жестоким, варварским способом! ! Если вас оскорбляет что-то или кто-то идите в суд! Иначе это терроризм! Радикальный Ислам-это зло! Фанатизм-это зло! Европа и весь мир должен противостоять этому злу!», — пишет Svetlana Z.

Некоторые комментаторы пришли к выводу что позиция Турции не носит правильный характер. По мнению пользователей, если во Франции публикации сатирического журнала являются нормой, то и не стоит навязывать французам своё мнение, ведь Анкара и Париж слишком разные.

«Есть прекрасное правило: не лезь в чужой монастырь со своим уставом. Я не оправдываю какую-либо из сторон. Но считаю, что неправильно навязывать свои правила в стране, в которую кто-то приехал или переехал. Как мусульмане отреагировали бы на неуважение к их правилам и традициям со стороны приехавших гостей в своих странах? Зачастую конфликты происходят из-за желания кого-то навязать свои взгляды вопреки сложившимся местным традициям. Не нравятся местные традиции — не переезжай! Или оставь свои взгляды при себе», — считает Денис Ф.

Но нашлись и те, кто посчитал, что независимо от того, как в одной из стран относятся к карикатурам, то может задеть чувства граждан других стран. Поэтому реакцию Турции на карикатуры в отношении своего президента является вполне обоснованной.

«Считаю, что данный журнал занимается розжигом насилия и неприязни внутри общества. Действия данного издания считаю аморальными. А реакция властей Франции на данное издание, на поведение учителя в школе — говорит о том, что их общество скатилось ниже плинтуса. Сколько уже конфликтов было из-за этого издания? Произошли бы те трагедии, если бы не было этих карикатур? Данная полная свобода слова подразумевает полную безнаказанность и безответственность за свои слова — это провоцирует и рождает свободу действий. Результат плачевный и трагический», — написал Артём Г.

Другие указали на то, что Charlie Hebdo занимается не юмором, а прямым оскорблений людей, по религиозному признаку. Более того, за журналом было замечено глумление над смертью ни в чём неповинных пассажиров самолёта.

«Вообще, дело даже не в мусульманах. Этот журнал, прикрываясь свободой слова, давно перешёл все допустимые нормы. «Пик карьеры» — глумление над пассажирами разбившегося самолёта. Есть только одна тема, которая для них святая — холокост. Если государство не возьмёт ситуацию под контроль, и будет дальше позволять безнаказанно оскорблять людей, неважно какой веры, то начнётся самосуд — высшая точка недоверия властям», — поделилась мнением Irina N.

Напомним, 28 октября департамент коммуникаций администрации президента Турции сообщил о том, что Анкара предпримет дипломатические и юридические шаги в связи с публикацией карикатуры на турецкого лидера Тайипа Эрдогана во французском журнале Charlie Hebdo.