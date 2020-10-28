Тбилиси, , 14:07 — REGNUM В партии «Европейская Грузия» заявили, что правящая партия «Грузинская мечта» якобы готовится к тому, чтобы объявить в стране «локдаун» перед вторым туром голосования на парламентских выборах. Это заявление 28 октября было опубликовано на странице партии «Европейская Грузия» в соцсети Facebook.

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Ранее в Грузии режим чрезвычайного положения, который также называли «локдаун», на два месяца ввели в конце марта для профилактики пандемии коронавируса. В «Европейской Грузии» утверждают, что подобный режим якобы планируют ввести 2 ноября.

«Согласно имеющейся у нас надежной информации, «Грузинская мечта» планирует объявить локдаун с понедельника. Этим шагом они собираются создать фон перед вторыми турами, потому что они хорошо понимают, что не выиграют выборы», — говорится в заявлении партии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. В них 120 депутатов выберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Во втором случае кандидатам нужно в округе для победы набрать более 50% голосов, если этого не будет, то должен состояться второй тур с участием двух кандидатов, достигших в первом туре наиболее высоких показателей.

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