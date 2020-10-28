Брюссель, , 12:15 — REGNUM С предложением к странам Европейского союза об унификации системы тестирования на наличие коронавируса с использованием экспресс-тестов для быстрого выявления и изолирования заразившихся SARS-CoV-2 обратился глава Европейского совета Шарль Мишель. Он заявил об этом 28 октября в эфире французской радиостанции RTL.

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"Исследователи разрабатывают в настоящее время быстрые тесты, в частности, на основе анализа слюны, которые должны помочь властям быстрее определять инфицированных и быстрее их изолировать», — сказал глава Европейского совета.

Также Мишель отметил, что, по его мнению, закрытие границ внутри Евросоюза не даст ожидаемого результат в борьбе со второй волной коронавируса.

«Мы сталкиваемся с мощной второй волной вируса, при том что о самом вирусе по-прежнему далеко не все известно, и остаются загадки», — отметил он.

В то же время глава Европейского совета уточнил, что многие страны ЕС в настоящее время рассматривают новый вариант всеобщей самоизоляции.

«Но это будет иметь серьезные экономические, социальные и психологические последствия», — подчеркнул Мишель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о переходе в режим самоизоляции из-за контакта с заразившимся коронавирусом принял президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса.