Баку, , 10:55 — REGNUM Общее количество погибших из числа гражданского населения Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе выросло до 69 человек. Об этом 28 октября сообщает азербайджанская Генпрокуратура.

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"В результате обстрела армянской стороной населенных пунктов с 27 сентября до 11:00 (10:00 мск) 28 октября погибли 69 человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этой же причине 322 мирных жителя ранены, и уточняется, что 415 гражданских объектов, 2338 частных домов и 92 жилых здания получили в результате этого ущерб.

Как передавало ИА REGNUM, ранее госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской Республики сообщила, что город Шуша в Нагорном Карабахе подвергся обстрелу со стороны ВС Азербайджана.