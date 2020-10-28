Тегеран, , 09:26 — REGNUM 27 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи прибыл в аэропорт Парсабад Моган, расположенный в северо-западной провинции Ардебиль, чтобы посетить районы, граничащие с зоной азербайджано-армянского конфликта. Об этом сообщило иранское агенство IRNA.

Во время своего визита Арагчи заявил, что в Иране есть крупнейшие водохранилищные плотины и электроустановки вдоль реки Арас, которые он планирует посетить. Иранский чиновник отметил, что плотины и установки экоэлектричества имеют первостепенное значение и не должны быть повреждены во время конфликта между двумя северными соседями.

Арагчи также подчеркнул, что он обсудит с местными чиновниками меры предосторожности, необходимые для их защиты.

Заместитель министра иностранных дел посетил плотину Мил Моган в Асландузе (провинция Ардебиль), а затем отбыл в иранскую провинцию Восточный Азербайджан с целью посетить важнейшие объекты этого региона.

Месяц назад начался новый виток нагорно-карабахского конфликта, в ходе которого несколько минометных снарядов попали в приграничные иранские города, создав высокий риск для иранцев, проживающих в северо-западных районах страны.