Тегеран, , 09:33 — REGNUM 26 октября генеральный директор Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси в своем послании высоко оценил свою встречу с министром иностранных дел Германии и призвал международное сообщество сохранить иранскую ядерную сделку. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 октября.

«Знаменательная встреча с @Germanydiplo's @HeikoMaas. Обсуждали работу @IAEAorg в контексте #COVID19, ZODIAC, ядерной проверки и #JCPOA», — написал Гросси в своем твиттере. «Спасибо за вашу мощную постоянную поддержку. Германия является ключевым партнером МАГАТЭ», — отметил он.

Между тем, министерство иностранных дел Германии в своем сообщении заявило: «Несмотря на пандемию, @IAEAorg неизменно поддерживал принцип прозрачности и контроля во всем мире в отношении #Ирана».

«Европейская тройка остается приверженной сохранению СВПД. Мы ожидаем, что Иран полностью вернется к соблюдению своих обязательств», — отмечалось в послании МИД Германии.

Выступая на встрече, министр иностранных дел Германии подчеркнул, что страна наряду с Францией и Великобританией продолжает осуществлять свои усилия по сохранению ядерной сделки с Ираном и будет продолжать тесно сотрудничать с МАГАТЭ.