Бишкек, , 01:13 — REGNUM «Перед главой Киргизии стоит сложная задача успокоить инвесторов и найти такие форматы взаимодействия, чтобы сохранить для них возможность работы в стране на тех же условиях, что и раньше», — старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин прокомментировал ИА REGNUM заявление и.о. президента Киргизии Садыра Жапарова о положении иностранных инвесторов.

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По мнению эксперта, риторика исполняющего обязанности президента Киргизии Садыра Жапарова в отношении иностранных инвесторов объяснима.

«После прихода к власти ему нужно учитывать интересы тех групп, благодаря которым он занимает текущее положение. Во время оппозиционной деятельности он озвучивал определенные взгляды, настрой и лозунги в отношении некоторых крупных инвестиционных проектов в стране. И какая-то часть общества разделила его взгляды. Сейчас, Жапаров не может отвернуться от своих сторонников, так как ему еще нужна их поддержка на предстоящих выборах».

Притчин считает, что «сейчас задача президента сохранить имидж руководителя, который с одной стороны, соблюдает интересы инвесторов, а с другой — пользуется поддержкой сторонников, требующих радикальных шагов в отношение иностранного бизнеса».

»Это тонкая грань и Жапаров старается придерживаться сбалансированной позиции, чтобы «и волки были сыты и овцы целы». У политика сейчас непростая ситуация», — сказал он.

Российский эксперт считает, что «перед главой Киргизии стоит сложная задача успокоить инвесторов и найти такие форматы взаимодействия, чтобы сохранить для них возможность работы в стране на тех же условиях, что и раньше».

»Скорее всего, он будет вести работу по вовлечению местного населения и развивать социальные проектов в зоне ответственности иностранного бизнеса», — предположил собеседник.

Он подчеркнул, что горнорудная отрасль в Киргизии «традиционно является ключевой».

«Например, в разные города, вклад крупнейшего рудника «Кумтор» достигал 10% ВВП республики. Поэтому нужно сохранить отрасль вне зависимости от конъюнктуры экономики. Золотодобыча всегда была важной и стабилизирующей сферой, которая играла важную роль в формировании государственного бюджета. В интересах властей обеспечить бесперебойную работу на подобных предприятиях. А в идеале попытаться привлечь новых инвесторов и нарастить мощности», — пояснил Притчин.

Аналитик полагает, что в сложившейся ситуации «это будет непросто».

«Налаживание ситуации в инвестиционной отрасли очень сложная работа, которая зависит от многих факторов. В числе которых — переговоры с иностранным бизнесом, обеспечение им гарантий безопасности и выполнение ожиданий, которые присутствуют у некоторых политических сил Киргизии».