Загреб, , 23:17 — REGNUM Батальон вооружённых сил Хорватии 27 октября привлечён для установки палаток перед медицинской школой в Загребе с целью оказания помощи местному населению и учреждениям гражданского общества в борьбе против коронавируса. В министерстве обороны Хорватии отметили, что палатки будут использоваться для проживания и питания студентов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Хорватские солдаты установили пятнадцать палаток типа M70 со столами и скамейками в трех местах во дворе медицинской школы в Загребе, которая сильно пострадала в результате землетрясения в марте 2020 года. Для установки палаток было привлечено десять членов батальона хорватских вооружённых сил.

«С самого начала вспышки пандемии коронавируса в Хорватии военнослужащие хорватской армии активно участвуют в оказании помощи гражданским учреждениям и гражданам Республики Хорватии. Помимо оказания материально-технической помощи медицинским учреждениям по всей Хорватии, а именно путём строительства экспедиционных лагерей и палаток, помощь также предоставляет военный медицинский персонал», — указал министр обороны Хорватии Марио Баножич.