Париж, , 22:52 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции призвало граждан государства, находящихся в мусульманских странах, проявлять «максимальную осторожность». Об этом во вторник, 27 октября, сообщает France Info.

МИД Франции порекомендовал гражданам страны проявлять бдительность, если они находятся в государствах, в которых проходят протесты против одобрения президентом Франции Эммануэлем Макроном публикации и распространения карикатур на пророка Мухаммеда.

«Следует избегать мест, где проходят протесты, избегать любых скоплений людей и следовать предписаниям посольств и консульств Франции», — говорится в коммюнике, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее, 26 октября в ответ на обвинения Турции, Пакистана и Марокко в необоснованной «атаке на ислам» и призывы игнорировать товары из Франции МИД государства осудил попытки «исказить позиции, на которых стоит Франция, в том, что касается свободы совести, свободы самовыражения и отказа от любых ненавистнических высказываний».

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