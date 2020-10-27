Белград, , 21:05 — REGNUM В ходе прощальной сессии правительства Сербии в ее нынешнем составе 27 октября премьер-министр Сербии Анна Брнабич, покидая свой пост, поблагодарила министров за преданную работу. Она стала первой женщиной в Сербии, занявшей такой высокий пост в правительстве.

«Я благодарна всем министрам за энергию и доверие. Хотя этот мандат был не легким во всех смыслах, я знаю, что каждый из вас в своей области и по-своему сделал все возможное во благо страны. Я убеждена, что в каждой отрасли экономической, социальной и экономической жизни в Республике Сербия каждый гражданин высоко ценит результаты всего того, что мы сделали в период с 2017 года. Мы смогли, прежде всего, стать командой», — заявила премьер-министр на прощальной сессии.

Также на данной сессии было одобрено продолжение реализации проекта «Сербия для сербов региона» на учебный год 2020/2021, в рамках которого было выдано 80 стипендий сербским общинам в Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии, Румынии, Албании и Венгрии.