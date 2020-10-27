Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили американский госсекретарь Майк Помпео с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, сообщили 27 октября в пресс-службе Госдепа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

Американский дипломат заявил участникам переговоров, что как Ереван, так и Баку должны выполнять соглашения о перемирии. Также было сказано, что нужно вести мирные переговоры по Нагорному Карабаху под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео выступил в качестве посредника на раздельных переговорах с коллегами из Еревана и Баку, состоявшимися 25 октября.

Перемирие, уже третье по счёту, официально началось в Нагорном Карабахе 26 октября, но на деле оно не выполняется. США являются одним из трёх сопредседателей Минской группы ОБСЕ — наряду с Россией и Францией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ереване сообщили об обстреле ВС Азербайджана территории Армении

Читайте развитие сюжета: Трамп отреагировал на нарушение перемирия в Нагорном Карабахе